В Перми наградили учительницу, спасшую детей во время нападения на школу

Женщине вручили медаль за доблесть и отвагу.

Пермь. Пермский край. В Перми следователи наградили учительницу школы №127 Наталию Шагулину, которая защитила детей во время нападения на образовательное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионально СУ СКР.

Педагогу вручили медаль следственного комитета «Доблесть и отвага» за героические действия, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради детей.

Напомним, ЧП произошло 15 января 2018 года. Тогда двое старшеклассников во время урока напали на младшеклассников с ножами. Учитель загородила собой рябят и не позволила довести задуманные убийства до конца. В результате от ножевых ранений пострадали 9 четвероклассников. Сама Наталия Шагулина получила в общей сложности 17 ножевых ранений. Пришла в себя она только на следующий день и сразу же спросила: «Как мои дети?», пишет «Лайф.ру».

Обоим подросткам вынесли приговор.