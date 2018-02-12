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      Учительницу пермской школы, раненую во время драки учеников, выписали из больницы

      15:18, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      15:18, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      187
      0
      #дети\n#драка\n#Пермь\n#школа\n#учителя\n#происшествие
      Фото: vk.com
      187
      0

      Наталья Шагулина поблагодарила врачей за спасение своей жизни.  

      Пермь. Пермский край. Педагога пермской школы № 127, в которой 15 января этого года произошла поножовщина между учениками, выписали из стационара ГКБ №4. На официальном сайте больницы сообщается, что выписка произошла в понедельник, 12 февраля.

      Наталья Шагулина написала благодарственное письмо сотрудникам клиники. В нем она от всей души поблагодарила персонал и руководство ГКБ №4 за профессиональные и своевременные действия, благодаря которым осталась жива.   

      «Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю "СПАСИБО" всем сотрудникам (врачам, медицинским сестрам, санитаркам, обслуживающему персоналу) больницы  за  внимательное отношение, тактичность, заботу, терпение, профессионализм, любовь к делу, которому они служат», - написала в своем письме преподавательница. 

      Напомним, 15 января в пермской школе №127 произошла потасовка с использованием холодного оружия между двумя подростками. Местом для разборок они выбрали кабинет, где находились четвероклассники. Их учительница пыталась разнять дерущихся, за что поплатилась 17-ю ножевыми ранениями.

      Всего ранения разной степени тяжести получили 15 человек, включая инициаторов конфликта, педагога и учеников 4 класса.   

      Учительница Наталья Шагулина была подключена к искусственному аппарату вентиляции легких. Лишь на следующий день после инцидента она пришла в сознание. Первым делом женщина спросила о том, каково состояние здоровья у пострадавших детей. 

      Известно, что одного из пострадавших детей с травмой глаза отправили в Москву в Научно-исследовательский институт глазных болезней имени Гельмгольца. Другой ребенок попал в реанимацию, но затем был переведен в нейрохирургическое отделение. Остальные получили менее опасные травмы и были доставлены в медучреждения либо пролечены амбулаторно. 

      Инициаторы драки находятся в той же больнице, где спасали жизнь педагога. Суд арестовал их  на 2 месяца, до 15 марта. После выздоровления хулиганы отправятся в СИЗО.

      15:18, 12 февраля, 2018
      Евгений Кандаков
      187
      0
      #дети\n#драка\n#Пермь\n#школа\n#учителя\n#происшествие

       

       

       

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