Шведские экспедиторы назвали свою версию гибели группы Дятлова

Они поставили палатку на то же самое место.

Швеция. Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году. Их интервью опубликовало издание Aftonbladet, пишет Газета.ру.

Экспедиторы уверены, что причиной стала погода, в частности, сильная буря, однако не исключили «военное вмешательство».

Группа шведов прошла по тому же маршруту, по которому шли участники зимнего похода под руководством Игоря Дятлова 60 лет назад, и поставили палатку на том же месте.

«Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего <...> там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», — рассказал один из них.

Температура за время похода опускалась до -50 градусов.

«Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — рассказали экспедиторы.

Исследователи посчитали, что «необычайная сильная буря» стала причиной смерти «дятловцев».

«Если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — отметили шведы.

Напомним, ранее Генпрокуратура России озвучила три основные версии гибели группы Дятлова.