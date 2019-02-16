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Шведские экспедиторы назвали свою версию гибели группы Дятлова

10:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Швеция\n#Россия.\n#перевал Дятлова
Фото: Википедия
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Они поставили палатку на то же самое место.

Швеция. Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году. Их интервью опубликовало издание Aftonbladet, пишет Газета.ру.

Экспедиторы уверены, что причиной стала погода, в частности, сильная буря, однако не исключили «военное вмешательство».

Группа шведов прошла по тому же маршруту, по которому шли участники зимнего похода под руководством Игоря Дятлова 60 лет назад, и поставили палатку на том же месте.  

«Было очень тихо, не было слышно абсолютно ничего <...> там стояла просто мертвая тишина. Я с такой больше нигде не сталкивался, это было неприятно», — рассказал один из них.

Температура за время похода опускалась до -50 градусов.

«Даже выбираться из спального мешка уже было страшно тяжело. Даже думать не хочу, каково им было», — рассказали экспедиторы.

Исследователи посчитали, что «необычайная сильная буря» стала причиной смерти «дятловцев».

«Если бы военные хотели убить их, они могли бы сделать это гораздо лучше, позаботиться о том, чтобы тела вообще никогда не нашли», — отметили шведы.

Напомним, ранее Генпрокуратура России озвучила три основные версии гибели группы Дятлова. 

10:30, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
379
0
#Швеция\n#Россия.\n#перевал Дятлова

 

 

 


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