Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

Специалисты исключили криминал.



Москва. В Генпрокуратуре озвучили три основные версии гибели группы Дятлова в 1959 году. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной на канале «Эфир», пишет «Интерфакс».

Из 75 вариантов прокуроры намерены проверить как наиболее вероятные 3 версии: лавина, снежная горка или ураган.

«Криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, которое бы говорило в пользу этой версии», - подчеркнул Куренной.

В марте представители ведомства планируют вылететь к месту трагедии 60-летней давности. Там прокуроры установят точное месторасположение палатки, уклон горы, глубину снега и прочие детали.

Финальная экспертиза будет назначена после последней поездки к перевалу. Она «окончательно установит причины телесных повреждений на телах погибших».

Напомним, загадочная история произошла в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Тогда в группе под предводительством Игоря Дятлова было 10 человек. Позже из-за больной ноги из похода вернулся Юрий Юдин, ставший единственный выжившим.

В итоге в ночь трагедии на склоне были сам Дятлов, две девушки, шесть молодых парней и один мужчина по имени Семен Золотарев, который просил называть себя Александром.

Поиски пропавших туристов начались только 16 февраля. На месте спасатели нашли порванную палатку, замёрзшие и искалеченные тела студентов.