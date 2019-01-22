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Под Красноярском полицейские спасли босую малышку в 30-градусный мороз

13:30, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
13:30, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
103
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#дети\n#полиция\n#Красноярск\n#холод\n#зима\n#спасение
Фото: pxhere.com
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Мать девочки работала в ночную смену.

Ирбейский. Красноярский край. В поселке Ирбейский под Красноярском полицейский патруль спас замерзавшую 5-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В ночь с 21 на 22 января полицейские заметили малышку, стоящую босиком на снегу в 30-градусный мороз. Инспекторы посадили ее в автомобиль и повезли в больницу.

Позже выяснилось, что мама работала в ночную смену и попросила совершеннолетнего сына присмотреть за ребенком.

Когда сестра уснула, парень ушел. Проснувшись одна дома, девочка испугалась и в чем была выбежала на улицу.

Врачи сообщили, что сейчас ее жизни ничто не угрожает. В полиции установят все обстоятельства инцидента.

 

13:30, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
103
0
#дети\n#полиция\n#Красноярск\n#холод\n#зима\n#спасение

 

 

 


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