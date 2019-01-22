Под Красноярском полицейские спасли босую малышку в 30-градусный мороз

Мать девочки работала в ночную смену.

Ирбейский. Красноярский край. В поселке Ирбейский под Красноярском полицейский патруль спас замерзавшую 5-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД России.

В ночь с 21 на 22 января полицейские заметили малышку, стоящую босиком на снегу в 30-градусный мороз. Инспекторы посадили ее в автомобиль и повезли в больницу.

Позже выяснилось, что мама работала в ночную смену и попросила совершеннолетнего сына присмотреть за ребенком.

Когда сестра уснула, парень ушел. Проснувшись одна дома, девочка испугалась и в чем была выбежала на улицу.

Врачи сообщили, что сейчас ее жизни ничто не угрожает. В полиции установят все обстоятельства инцидента.