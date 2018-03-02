Об этом заявил заместитель министра транспорта Николай Асаул.

Москва. Минтранс согласовал с ведомствами законопроект, запрещающий высаживать на мороз «безбилетников». Как пишут «Известия», об этом заявил заместитель министра транспорта Николай Асаул.

По его словам, инициатива министерства прошла процедуру межведомственного согласования, а также получила одобрение со стороны Института законодательства и сравнительного правоведения правительства.

Кроме того, законопроект поддержал совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В настоящее время, подчеркнул он, документ внесен на рассмотрение в правительство.

Напомним, законопроект, запрещающий высаживать на мороз безбилетных пассажиров, Минтранс подготовил в конце января 2018 года. В нем ведомство предложило запретить кондукторам выгонять «зайцев» из автобусов или троллейбусов в том случае, если это ставит их жизнь и здоровье под угрозу.