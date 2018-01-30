Минтранс предложил запретить высаживать безбилетных пассажиров на мороз

Ведомство отправило новый законопроект на рассмотрение в правительство.

Москва. Министерство транспорта России подготовило новый законопроект, запрещающий высаживать на мороз безбилетных пассажиров. Как сообщил «Известиям» источник, близкий к ситуации, ведомство отправило документ на рассмотрение в правительство.

По информации издания, поправки Минтранса изменят статью 36.1 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта («Ответственность безбилетного лица»). В частности, кондукторам запретят выгонять «зайцев» из автобусов или троллейбусов в том случае, если это поставит их жизнь и здоровье под угрозу. Например, в сильные морозы.

Для тех, кто нарушит это положение устава, ведомство дополнительно разработает определенные виды наказаний. Однако какими они будут, пока не сообщается.

Кроме того, подчеркивается, что законопроект под «зайцами» подразумевает не только детей, но и взрослых. «Он предполагает недопустимость высадки не только несовершеннолетних, но и любых пассажиров без билета» - отметили в Минтрансе.

С другой стороны, безбилетников ведомство предлагает штрафовать. А если они отказываются выплатить штраф, взыскивать деньги через суд.

Отмечается, что законопроект Минтранс начал разрабатывать после того, как к главе ведомства Максиму Соколову обратилась детский обудсмен Анна Кузнецова. Она просила разобраться со случаями, когда кондуктора высаживали на мороз детей, которым не хватало денег на оплату проезда.