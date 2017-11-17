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      РЖД возобновила продажу плацкартных билетов на 2018 год

      10:05, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      10:05, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      229
      0
      #тарифы и цены\n#пассажирские перевозки\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты
      Фото: vk.com/rzd_official
      229
      0

      Россияне смогут приобрести места в поездах, курсирующих в новогодние праздники.  

      Москва. ООО «РЖД» начало продавать плацкартные билеты на 2018 год. Как говорится в пресс-релизе компании, начиная с пятницы, 17 ноября, россияне смогут приобрести места в поездах дальнего следования. 

      Однако пока железнодорожники внесли ограничение: покупатели могут купить билет на маршруты, курсирующие до 15 января 2018 года включительно. «Пассажиры смогут оформить их в кассах железнодорожных вокзалов и агентствах, а также на официальном web-портале ОАО «РЖД»» - говорится в сообщении.   

      Кроме того, в период новогодних праздников компания планирует запустить дополнительно 500 рейсов. Как пишет РБК, самыми востребованными днями у пассажиров будут 29 и 30 декабря, а также 6, 7 и 8 января. 

      Напомним, в начале ноября РЖД приостановило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны. Такое решение перевозчик принял из-за неясности с размерами тарифов на 2018 год. В конечном итоге, ФАС приняла решение оставить цену билетов на уровне 2017 года и обязала РЖД снабдить вагоны поездов дальнего следования биотуалетами и кондиционерами.

      10:05, 17 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      229
      0
      #тарифы и цены\n#пассажирские перевозки\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#пассажиры\n#билеты

       

       

       

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