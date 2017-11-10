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      ФАС: билеты в плацкартные и общие вагоны в 2018 году не подорожают

      19:13, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:13, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      149
      0
      #ФАС\n#транспорт\n#тарифы\n#железная дорога\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#билеты
      Фото: pixabay.com
      149
      0

      Также железнодорожников обязали снабдить вагоны дальнего следования биотуалетами и кондиционерами.  

      Москва. Стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования в 2018 году останется на нынешнем уровне. Решение об этом приняла Федеральная антимонопольная служба России на заседании в пятницу, 10 ноября. 

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, с начала 2017 года пассажиропоток в сфере обслуживания ОАО «Российские железные дороги» и его дочерних предприятий снизился на 8,4%. В такой ситуации поднимать тарифы на проезд в плацкартных вагонах бессмысленно, считают в антимонопольном ведомстве.   

      Таким образом, с учетом инфляции, проезд в недорогом сегменте железнодорожных пассажирских перевозок в России в будущем году фактически подешевеет. Между тем ранее в «РЖД» просили повысить тарифы на 3,9%, тогда как ФАС, напротив, требовала уменьшить их на 10%. В итоге было принято компромиссное решение.   

      Сверх того, служба предъявила «РЖД» ряд дополнительных требований. В частности, компания должна ввести помаршрутный учет расходов, сократить расходы (в том числе по долгосрочным контрактам, часть из которых была заключена без проведения торгов), повысить качество услуг, заключить долгосрочные контракты на закупку вагонов, обеспечить установку кондиционеров и биотуалетов во всех вагонах. 

      Также антимонопольщики рассчитывают, что продажа билетов в плацкартные и общие вагоны в ближайшее время возобновится. Напомним, неделю назад она была приостановлена из-за неясности с размерами тарифов на 2018 год.

      19:13, 10 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      149
      0
      #ФАС\n#транспорт\n#тарифы\n#железная дорога\n#ОАО «РЖД»\n#поезда\n#билеты

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