РЖД приостановила продажу плацкартных билетов с 1 января

Ограничения касаются только поездов дальнего следования.

Москва. РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны с 1 января. Ограничения касаются только поездов дальнего следования, пишет РБК.

Компания уточняет, что продавать билеты не будет только «дочка» Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Билеты поступят в продажу, когда регулятором будут приняты соответствующие решения по тарифам. Как поясняет РЖД, если новые тарифы будут отличаться от тех, что были установлены раньше, пассажирам компенсируют разницу в цене.