Рост цен на лекарства в России с начала года втрое превысил общую инфляцию

Препараты подорожали за 6 месяцев на 7,6%.

Москва. На 7,6% выросли в цене за полгода медикаменты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в Росздравнадзоре. Это в 3 раза выше среднего уровня инфляции в стране (2,3% по данным Центробанка), пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП. Среди тех, кто придерживается такого мнения - руководитель ассоциации«Аптечная гильдия» Елена Неволина, а также исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш.

Последний также подчеркнул, что в составе российских лекарств - около 90% импортных субстанций, ингредиентов и первичной упаковки. Это влияет на конечную стоимость препаратов для потребителя из-за нестабильности валютного курса.

Кроме того, специалисты говорят, что на рост цен влияет падение спроса на медикаменты в летний период.