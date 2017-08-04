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      Рост цен на лекарства в России с начала года втрое превысил общую инфляцию

      12:34, 04 августа, 2017
      Новичок
      12:34, 04 августа, 2017
      Новичок
      165
      0
      #здоровье\n#инфляция\n#цены\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      165
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      Препараты подорожали за 6 месяцев на 7,6%.  

      Москва. На 7,6% выросли в цене за полгода медикаменты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщили в Росздравнадзоре. Это в 3 раза выше среднего уровня инфляции в стране (2,3% по данным Центробанка), пишут «Известия».  

      Опрошенные изданием эксперты считают, что аптеки таким образом стараются компенсировать убытки из-за регулирования цен на категорию ЖНВЛП. Среди тех, кто придерживается такого мнения - руководитель ассоциации«Аптечная гильдия» Елена Неволина, а также исполнительный директор фармкомпании «Полисан» Евгений Кардаш.  

      Последний также подчеркнул, что в составе российских лекарств - около 90% импортных субстанций, ингредиентов и первичной упаковки. Это влияет на конечную стоимость препаратов для потребителя из-за нестабильности валютного курса.

      Кроме того, специалисты говорят, что на рост цен влияет падение спроса на медикаменты в летний период.

      12:34, 04 августа, 2017
      Новичок
      165
      0
      #здоровье\n#инфляция\n#цены\n#лекарства

       

       

       

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