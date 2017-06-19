В Трудовой кодекс ввели уточнения о повышенной оплате за сверхурочную работу

Закон о внесении изменений подписал Владимир Путин.

Москва. Президент России подписал 19 июня закон о внесении ряда изменений в Трудовой кодекс, сообщается на сайте Кремля.

Ранее эти поправки в Трудовой кодекс приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. В документе уточняется порядок учета работы в выходные и нерабочие праздничные дни. При этом оплата в двойном размере должна производиться за фактически отработанное сверх обычного трудового графика. Так, в случае, если выходной или нерабочий праздничный день приходятся на часть рабочей смены, то в двойном размере оплачиваются часы, реально проработанные в такое время.

Кроме того, согласно поправкам, работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

Добавим, в документе оговаривается предоставление сотруднику перерыва на отдых в случае неполного рабочего дня.

Отмечается, что часть принятых изменений в Трудовой кодекс заимствована из советского законодательства по данным вопросам.