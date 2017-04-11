На многодетную мать, у которой изъяли 10 приемных детей, завели уголовное дело

Ранее уголовное дело было заведено и на супруга Светланы Дель.

Москва. Против Светланы Дель, матери десятерых детей, большинство которых заражены ВИЧ, возбудили уголовное дело. Об этом сообщил Михаил Дель, муж Светланы, сообщает «РБК».

По словам адвоката Дель, «претензии предъявляет» отдел полиции «Силино и Старое Крюково» по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Светлане Дель грозит до трех лет лишения свободы.

Муж задержанной отмечает, что, официальных документов, подтверждающих возбуждение дела, у него нет. «Дети находятся в приюте, предполагаю, что с ними работают, чтобы они оговаривали мать», — добавил Дель.

Руководитель департамента соцзащиты населения Москвы Владимир Петросян сообщил, что «сейчас департамент не имеет претензий к семье». Он также отметил, что «впервые слышит» о задержании Светланы Дель за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. «Мы закрыли эту тему, семья сняла новую квартиру», — отметил Петросян. У нас к ним вопросов нет. Вероятно, это старая информация», — добавил Петросян.

Представитель пресс-службы уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщил об изъятии детей из приемной семьи 13 января. По данным московского департамента соцзащиты, приемные дети якобы подвергались побоям.

Власти Москвы решили расторгнуть договор опеки с семьей. Позднее против соцслужб возбудили уголовное дело. Следователи полагали, что органы опеки своевременно не выявили возможные угрозы здоровью и жизни детей.

Уголовное дело было возбуждено и в отношении Михаила Деля. Супруги отрицали обвинения о нанесении побоев и заявили о нарушениях со стороны органов опеки.

В начале февраля 2017 года Михаил и Светлана Дель отказались оспаривать изъятие усыновленных детей. По словам адвоката, такое решение они приняли в интересах детей.