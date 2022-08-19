Путин подверг критике главу ОСК за убыточные контракты

Москва. Президент России Владимир Путин высказал замечание руководителю Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексею Рахманову за ряд неудачных с финансовой точки зрения проектов. Критика прозвучала во время совещания по судостроению, которое глава государства провел 18 августа в дистанционном режиме, пишут «Известия».

В частности, интерес Путина вызвало большое количество заключенных ОСК убыточных контрактов. В оправдание глава корпорации заявил, что назвать точную смету при формировании заказа на строительство судна невозможно, это становится окончательно ясно к завершению работ. При этом ОСК является клиентоориентированной организацией и старается достраивать суда, даже если это не сулит большой прибыли. Вопросы с оплатой решаются уже после готовности заказа.

«Может быть, это неправильный подход. Посыпаю голову пеплом, но мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», — приводит издание слова Рахманова.

Ссылки на интересы государства Путина не убедили. Президент указал, что нарушение финансовой дисциплины как раз и является непатриотичным поступком.

«Хочу обратить ваше внимание на то, что интересы Родины напрямую связаны с финансовой дисциплиной. И наоборот, нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», — заметил российский лидер.

В то же время выстраивать конструктивные отношения с заказчиком и блюсти его интересы тоже необходимо, напомнил Путин.

«Но это не значит, что нужно делать всё шалтай-болтай, начинать стройку, заканчивать, а потом с финансами разбираться, подгоняя одно под другое», — разъяснил свою позицию глава государства. Также он призвал решать вопросы о цене контрактов до их заключения.

Издание отмечает, что в конце июня Алексей Рахманов рассказал, что на верфях ОСК сейчас строятся 54 судна военного и гражданского назначения. Ранее он же заявил, что для восстановления российского судостроения и развития собственных компетенций после введения санкций достаточно 3 лет.

Напомним, в июле Путин указал на ряд недочетов в работе Госкорпорации Ростех по цифровым проектам.