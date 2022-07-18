Путин назвал скромными результаты работы Ростеха в цифровых проектах

Москва. У президента России есть претензии к работе Госкорпорации Ростех. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и цифровым проектам, сообщает RT.

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен Ростех. Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то», — приводит агентство слова главы государства. При этом Путин подчеркнул, что «просто констатирует сам факт».

Президент дал понять, что скромными он считает, в частности, результаты работы Госкорпорации в таких направлениях, как создание сетей пятого поколения (5G), а также развитие производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.

Также Владимир Путин не удовлетворен реализацией проекта по развитию микроэлектронной отрасли. Его пришлось полностью перезагружать в 2021 году.