Народное собрание Дагестана объявило Сергея Меликова главой республики

Ранее он исполнял обязанности губернатора.



Махачкала. Дагестан. Депутаты Народного собрания Дагестана избрали главой региона Сергея Меликова. Как пишет «Интерфакс», его кандидатуру поддержали 82 из 86 депутатов.

Также на высокую должность претендовали член регионального избиркома Самир Абдулхаликов и вице-спикер Народного собрания Камил Давдиев.

Наша справка: Меликов Сергей Алимович родился в 1965 году в Орехово-Зуеве Московской области. Окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1986-2009 годах служил в войсках МВД. С 2011 года — командующий Объединенной группировкой войск — первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России. В 2014 году был назначен первым замначальника главного штаба внутренних войск МВД России.

С 12 мая 2014 года — полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, с февраля 2016 года — первый замдиректора Росгвардии.

С сентября 2019 года был сенатором от Ставропольского края.

5 октября 2020 года назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.