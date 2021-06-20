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Путин пообещал медикам новую систему оплаты труда

16:37, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
Путин пообещал медикам новую систему оплаты труда
16:37, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
182
0
#врачи\n#медицина\n#медики\n#здравоохранение\n#зарплата\n#Владимир Путин
Фото: pixabay.com
182
0

Оклады будут одинаковыми во всех регионах, а начисление надбавок и премий - прозрачным.

Москва. Новую модель оплаты труда введут в российском здравоохранении. Об этом заявил президент Владимир Путин во время  поздравления ко Дню медработника, пишет РБК.

Президент сообщил, в частности, что базовые оклады уравняют во всех регионах, а дополнительные выплаты и надбавки будут начислять по прозрачным схемам. Проводить реформу глава государства пообещал в диалоге с медицинским сообществом.

Также Владимир Путин рассказал, что на доплаты работникам больниц в период пандемии коронавируса из федерального бюджета направлено более 350 млрд рублей. Выплаты будут продолжены и далее, добавил президент.

Напомним, ввести в России новую систему оплаты труда медиков запланировал Минтруд. Пилотный проект стартует в 2021 году в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и Севастополе. При этом зарплаты планировалось рассчитывать с учетом коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.

16:37, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
182
0
#врачи\n#медицина\n#медики\n#здравоохранение\n#зарплата\n#Владимир Путин