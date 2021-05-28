Систему оплаты труда российских медработников изменят

Реформу наметили на 2023 год.



Москва. Начислять зарплаты медикам в России будут по новым принципам. Проект по их внедрению разработал Минтруд, документ был представлен недавнем заседании рабочей группы российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, пишет Коммерсантъ.

Пилотными регионами для обкатки системы выбраны Якутия, Белгородская, Омская, Оренбургская, Курганская и Тамбовская области, а также Севастополь. Эксперимент будут проводить с ноября 2021 по март 2022 года. Суть изменений состоит в том, что зарплату врачам и медсестрам будут рассчитывать с учетом коэффициента дифференциации окладов и коэффициента экономического развития региона. Инициаторы обещают, что в результате размер оплаты труда не должен снизиться меньше нынешнего уровня.

Главная цель нововведения – уменьшить зависимость уровня оплаты труда медработников от места их проживания и снизить дефицит кадров в больницах одних регионов при их переизбытке в других.

Итоги пилотного проекта подведут к концу июня 2022 года. По его результатам Минтруд примет решение о необходимости внедрения новой системы. В случае положительного вывода, массовый переход на оплату труда с учетом двух коэффициентов начнется в начале 2023 года или позднее.