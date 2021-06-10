Скончалась депутат Госдумы Лариса Шойгу

Она занимала пост зампреда парламентского комитета по контролю и регламенту.

Москва. Стало известно о смерти депутата Госдумы, сестры министра обороны России Ларисы Шойгу. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook лидер парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким. По словам Неверова, Лариса Шойгу была настоящим патриотом своей родной Республики Тыва, долгие годы защищала интересы региона в Государственной думе.

Ларисе Шойгу было 68 лет. Она окончила Томский медицинский институт и ординатуру 2-го Московского государственного медицинского института имени Н. И. Пирогова, работала в медицине. С 2007 года – депутат Госдумы России. Занимала пост заместителя председателя парламентского комитета по контролю и регламенту.