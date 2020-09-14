Партия «Единая Россия» потеряла большинство в Гордумах трех столиц регионов

Речь идет о результатах голосования в Новосибирске, Томске и Тамбове.

Тамбов. На выборах в заксобрания Тамбова, Новосибирска и Томска политическая партия «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство голосов. Об этом пишет РБК.

В городскую думу Тамбова «Единая Россия» с числом голосов 20,6% уступила партии «Родина», набравшей 45,7%. На третьем месте оказались коммунисты – 11,2%, далее ЛДПР - около 8%.

В Новосибирске «Единая Россия» также потеряла большинство, получив от избирателей только 44% голосов.

В Томске «единороссы» набрали 24,5% голосов, но осталась не в большинстве. У КПРФ 17,5%, партии «Новые люди» - 15%, ЛДПР – 14%, «Справедливой России» - 11%.

Напомним, в Ижевске, по предварительным данным, «ЕР» получила 24 места в Гордуме.