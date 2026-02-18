Закрыть
В Удмуртии членство Катрины Селезнёвой приостановили в «Единой России»

08:50, 18 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#дело Селезнёвой\n#Единая Россия
Источник фото: ИА "Сусанин"
Такое решение принял президиум регполитсовета партии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии партия «Единая Россия» приостановила членство в своих рядах для Катрины Селезнёвой. Об этом сообщается на сайте политической организации.

«Решением президиума Регионального политсовета было принято решение о приостановлении членства депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Селезнёвой Катрины Валерьевны во Всероссийской политической партии "Единая Россия"», — говорится в сообщении от 17 февраля.

Напомним, даму-парламентария суд в тот же день отправил в СИЗО на два месяца по делу о взятке. 

