Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии партия «Единая Россия» приостановила членство в своих рядах для Катрины Селезнёвой. Об этом сообщается на сайте политической организации.

«Решением президиума Регионального политсовета было принято решение о приостановлении членства депутата Государственного Совета Удмуртской Республики Селезнёвой Катрины Валерьевны во Всероссийской политической партии "Единая Россия"», — говорится в сообщении от 17 февраля.

Напомним, даму-парламентария суд в тот же день отправил в СИЗО на два месяца по делу о взятке.