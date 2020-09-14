«Единая Россия» предварительно получила 24 места в Гордуме Ижевска седьмого созыва

5 мандатов у КПРФ, 3 – у ЛДПР, 1 – у «Справедливой России», еще два достались самовыдвиженцам.

Ижевск. Удмуртия. По предварительным данным, места в Гордуме Ижевска седьмого созыва займут представители 4 партий и 2 самовыдвиженца. По информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, по состоянию на 02:26 14 сентября, по партийным спискам «Единая Россия» получила 39,27% голосов избирателей, ЛДПР – 20,38%, КПРФ – 17,37%, «Справедливая Россия» – 9,48%.

Не преодолели 5-процентный порог «Патриоты России» (3,7%), «Коммунисты России» (4,6%) и «Родина» (1,26%).

По одномандатным округам победу одержали:

1. Буммашевский - Николай Швецов («Единая Россия»);

2. Январский - Фарит Губаев («Единая Россия»);

3. Индустриальный - Алексей Гарипов («Единая Россия»);

4. Зенитный - Степан Богуцкий («Единая Россия»);

5. Восточный - Денис Назаров («Единая Россия»);

6. Железнодорожный - Николай Санников («Единая Россия»);

7. Московский - Сергей Кривоногов («Единая Россия»);

8. Александровский - Альфред Зиннатуллин («Единая Россия»);

9. Новостроительный - Алексей Баталов (ЛДПР);

10. Чайковский - Андрей Зюзин (самовыдвиженец);

11. Металлургический - Владимир Гасов («Единая Россия»);

12. Колтоминский - Сергей Шабалин («Единая Россия»);

13. Центральный - Игорь Стыценко («Единая Россия»);

14. Майский - Алексей Хлебников (КПРФ);

15. Родниковый - Марина Нужина («Единая Россия»);

16. Пушкинский - Дмитрий Вычужанин («Единая Россия»);

17. Южный - Дмитрий Никонов («Единая Россия»);

18. Позимский - Андрей Батов («Единая Россия»);

19. Рабочий - Кирилл Чечин («Единая Россия»);

20. Заводской - Антон Городилов («Единая Россия»);

21. Нефтяной - Сергей Тарасов (КПРФ);

22. Трудовой - Олег Гарин («Единая Россия»);

23. Автозаводской - Александр Сыров (КПРФ);

24. Молодежный - Ярослав Балобанов («Единая Россия»);

25. Союзный - Бахруз Гумбатов (самовыдвиженец).

Таким образом, по предварительным данным, при распределении мандатов «Единая Россия» получает 24 места в Гордуме Ижевска седьмого созыва, КПРФ – 5, ЛДПР – 3, «Справедливая Россия» – 1, еще два места у самовыдвиженцев.

Явка составила 17,33%, сообщил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

Отметим, что в прошлом созыве работало 4 депутатские фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России». «Справедливая Россия» в 2015 году не смогла преодолеть 5-процентный порог.