  • $ 74.89 ↓
  • € 88.68 ↓

«Единая Россия» предварительно получила 24 места в Гордуме Ижевска седьмого созыва

12:12, 14 сентября, 2020
Дарья Саушина
«Единая Россия» предварительно получила 24 места в Гордуме Ижевска седьмого созыва
12:12, 14 сентября, 2020
Дарья Саушина
235
0
#Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#партии\n#Удмуртия
235
0

5 мандатов у КПРФ, 3 – у ЛДПР, 1 – у «Справедливой России», еще два достались самовыдвиженцам.

Ижевск. Удмуртия. По предварительным данным, места в Гордуме Ижевска седьмого созыва займут представители 4 партий и 2 самовыдвиженца. По информации, опубликованной на сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики, по состоянию на 02:26 14 сентября, по партийным спискам «Единая Россия» получила 39,27% голосов избирателей, ЛДПР – 20,38%, КПРФ – 17,37%, «Справедливая Россия» – 9,48%.

Не преодолели 5-процентный порог «Патриоты России» (3,7%), «Коммунисты России» (4,6%) и «Родина» (1,26%).

По одномандатным округам победу одержали:

1.         Буммашевский - Николай Швецов («Единая Россия»);

2.         Январский - Фарит Губаев («Единая Россия»);

3.         Индустриальный - Алексей Гарипов («Единая Россия»);

4.         Зенитный - Степан Богуцкий («Единая Россия»);

5.         Восточный - Денис Назаров («Единая Россия»);

6.         Железнодорожный - Николай Санников («Единая Россия»);

7.         Московский - Сергей Кривоногов («Единая Россия»);

8.         Александровский - Альфред Зиннатуллин («Единая Россия»);

9.         Новостроительный - Алексей Баталов (ЛДПР);

10.       Чайковский - Андрей Зюзин (самовыдвиженец);

11.       Металлургический - Владимир Гасов («Единая Россия»);

12.       Колтоминский - Сергей Шабалин («Единая Россия»);

13.       Центральный - Игорь Стыценко («Единая Россия»);

14.       Майский - Алексей Хлебников (КПРФ);

15.       Родниковый - Марина Нужина («Единая Россия»);

16.       Пушкинский - Дмитрий Вычужанин («Единая Россия»);

17.       Южный - Дмитрий Никонов («Единая Россия»);

18.       Позимский - Андрей Батов («Единая Россия»);

19.       Рабочий - Кирилл Чечин («Единая Россия»);

20.       Заводской - Антон Городилов («Единая Россия»);

21.       Нефтяной - Сергей Тарасов (КПРФ);

22.       Трудовой - Олег Гарин («Единая Россия»);

23.       Автозаводской - Александр Сыров (КПРФ);

24.       Молодежный - Ярослав Балобанов («Единая Россия»);

25.       Союзный - Бахруз Гумбатов (самовыдвиженец).

Таким образом, по предварительным данным, при распределении мандатов «Единая Россия» получает 24 места в Гордуме Ижевска седьмого созыва, КПРФ – 5, ЛДПР – 3, «Справедливая Россия» – 1, еще два места у самовыдвиженцев.

Явка составила 17,33%, сообщил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

Отметим, что в прошлом созыве работало 4 депутатские фракции: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Патриоты России». «Справедливая Россия» в 2015 году не смогла преодолеть 5-процентный порог.

12:12, 14 сентября, 2020
Дарья Саушина
235
0
#Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#партии\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии

15:59, 11 сентября, 2020
3850

Во «Дворе Калашникова» в Ижевске незаконно установили забор

3116
14:15, 09 сентября, 2020

Итоги дня: возвращение обязательного масочного режима в Удмуртии, ограничение движения в Ижевске и прогноз погоды

2649
18:00, 11 сентября, 2020

Не более 40% положительных коронавирусных проб получают подтверждение со стороны Роспотребнадзора в Удмуртии

2466
16:11, 08 сентября, 2020

Еще 64 случая коронавируса зарегистрировали в Удмуртии

2391
09:12, 10 сентября, 2020

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

11:26, 10 сентября, 2020
3551

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1946
18:39, 07 сентября, 2020

И тишина: россиянам объяснили, с какой целью звонят и молчат

1704
10:29, 08 сентября, 2020

Источник в правительстве: нового карантина в России не введут

1461
16:08, 10 сентября, 2020

В Тюменской области проведут проверку после «учений» с захватом в заложники пятиклассников

1349
12:19, 09 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
2399

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1909
16:59, 07 сентября, 2020

В Греции сгорел лагерь, в котором жили 12,5 тыс беженцев

1496
14:07, 09 сентября, 2020

Ведущий специалист по индейцам Бразилии погиб от руки аборигена

1486
16:13, 11 сентября, 2020

В разрушенном взрывами порту Бейрута вспыхнул новый пожар

1268
15:23, 10 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
2373

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
4179

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8723

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
8071

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
8031

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
7243

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7525

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
15062

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12579

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
10065

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17618

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15597

Статьи

Наталья Оганезова: законопроект о ежегодной денежной выплате к началу учебного года в интересах абсолютно всех родителей

11:31, 11 сентября, 2020
1139

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
2991

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
1367

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2752

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4413

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2507

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
3042

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3839

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3226

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
3087

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3745

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3512

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
6128

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3553

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4703

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
5138

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6962

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3639

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3291

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4884