Путин назначил врио губернаторов Иркутской области и Еврейской АО

Первым из указанных регионов будет руководить Игорь Кобзев, вторым – Ростислав Гольдштейн.

Москва. Президент России Владимир Путин принял отставку двух руководителей регионов и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба Кремля.

В частности, пост главы Иркутской области покинул Сергей Левченко. Также полномочия губернатора сложил с себя руководитель Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области президент назначил Игоря Кобзева. До недавнего времени он работал заместителем главы МЧС - главным госинспектором России по пожарному надзору.

Еврейской автономной областью до ближайших выборов будет руководить бывший сенатор от этого региона Ростислав Гольдштейн.

Владимир Путин провел 12 декабря встречи с обоими назначенцами, пожелал им успешной работы на новых должностях.