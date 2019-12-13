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Путин назначил врио губернаторов Иркутской области и Еврейской АО

10:07, 13 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Путин назначил врио губернаторов Иркутской области и Еврейской АО
10:07, 13 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#кадры\n#Сибирь\n#губернаторы\n#Дальний Восток\n#Иркутская область\n#назначения
Фото: встреча В. Путина с Р. Гольдштейном, kremlin.ru
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Первым из указанных регионов будет руководить Игорь Кобзев, вторым – Ростислав Гольдштейн.

Москва. Президент России Владимир Путин принял отставку двух руководителей регионов и назначил временно исполняющих обязанности губернаторов. Об этом сообщила 12 декабря пресс-служба Кремля.

В частности, пост главы Иркутской области покинул Сергей Левченко. Также полномочия губернатора сложил с себя руководитель Еврейской автономной области Александр Левинталь.

Временно исполняющим обязанности главы Иркутской области президент назначил Игоря Кобзева. До недавнего времени он работал заместителем главы МЧС - главным госинспектором России по пожарному надзору.

Еврейской автономной областью до ближайших выборов будет руководить бывший сенатор от этого региона Ростислав Гольдштейн.

Владимир Путин провел 12 декабря встречи с обоими назначенцами, пожелал им успешной работы на новых должностях.

10:07, 13 декабря, 2019
Евгений Кандаков
401
0
#Владимир Путин\n#кадры\n#Сибирь\n#губернаторы\n#Дальний Восток\n#Иркутская область\n#назначения

 

 

 


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