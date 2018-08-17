Депутат Госдумы поддержала смягчение уголовного наказания за лайки и репосты

С ней солидарен глава Совета по правам человека при президенте.

Депутат Госдумы Татьяна Москалькова поддержала инициативу не возбуждать уголовные дела за лайки и репосты в социальных сетях. Об этом пишет «Эхо Москвы».

По мнению депутата, подобные дела надо решать не в суде, а с помощью законодательных органов.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов отметил, что важно не увеличивать количество людей с судимостью. Над необходимостью корректировки закона об экстремизме работает Совет по правам человека.

Если закон все же будет изменен, то осужденных за экстремизм в соцсетях ждет амнистия.

Ожидается, что осенью правительство внесет изменения в законодательство.