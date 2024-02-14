Ижевчанина осудили за призывы к расправе над чиновниками и их семьями

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили горожанина за преступление экстремистского характера. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Фигурант обвинялся в публичных призывах к экстремистской деятельности. Он распространял в интернете призывы к насилию и расправе над чиновниками и членами их семей. Причастность злоумышленника к инкриментируемым преступлениям выявлена и расследована сотрудниками регионального управления ФСБ по Удмуртии.

Обвиняемый свою вину признал. Суд дал ему 1 год условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.