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Глава Якутии Егор Борисов подал в отставку

14:41, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
14:41, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
158
0
#кадры\n#губернаторы\n#отставка\n#чиновники\n#Якутия
Фото: instagram.com/egafborisov/
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О своем решении губернатор написал в социальной сети.  

Якутск. Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов решил сложить с себя полномочия. Об этом он написал на своей странице в Instagram.   

Свое решение губернатор объяснил тем, что новые стратегические задачи, поставленные перед регионами недавно переизбранным Президентом России Владимиром Путиным, должны решать новые руководители. Также Егор Борисов напомнил, что выборы главы Якутии должны пройти ближайшей осенью, и поблагодарил жителей республики и органы власти региона за доверие, поддержку и сотрудничество.   

Егор Борисов возглавляет республику с 31 мая 2010 года, ему 65 лет. Родился в Якутии, окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, имеет ученую степень доктора экономических наук.   

Прошел путь от слесаря до первого замначальника районного управления сельского хозяйства. Затем был партийным функционером, замминистра сельского хозяйства региона, в 1992-1998 годах занимал посты заместителя и первого заместителя председателя правительства Якутии. В 1998-2000 годах был министром сельского хозяйства и заготовок республики. С февраля 2003 года по май 2010 года - председатель правительства региона.   

31 мая 2010 года был назначен временно исполняющим обязанности президента Республики Саха (Якутия). Сменил на этом посту Вячеслава Штырова, перешедшего в Совет Федерации.

14:41, 28 мая, 2018
Евгений Кандаков
158
0
#кадры\n#губернаторы\n#отставка\n#чиновники\n#Якутия

 

 

 


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