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      Депутаты Ингушетии предложили лишать свободы похитителей невест

      18:14, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      18:14, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Ингушетия\n#уголовная ответственность\n#похищение\n#наказание\n#законопроект
      Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
      108
      0

      Соответствующий законопроект внесен в Госдуму во второй раз.

      Москва. Депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму России законопроект, который предусматривает лишение свободы или принудительные работы для похитителей невест. В обоих случаях предусматривается срок до трех лет, сообщает «РБК».

      Данный законопроект вносится уже во второй раз. В первом случае предложение не нашло поддержки в парламенте.

      В пояснительной записке к законопроекту указано, что похищение человека с целью вступления в брак попадает под состав статьи 126 Уголовного Кодекса России (похищение человека), но в большинстве случаев виновные избегают уголовной ответственности на основании примечания к этой статье. Оно предполагает освобождение от уголовной ответственности в том случае, если в действиях лица, добровольно освободившего похищенного, нет иного состава преступления.

      Член комитета Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов отметил: «Если коллеги с Кавказа утверждают, что кражи невест – это довольно частые случаи, то, возможно, подобный закон и необходимо принять. В таком случае важен не сам срок, а необходимость криминализировать это деяние. Это пережиток, который противоречит Конституции».

      18:14, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #Ингушетия\n#уголовная ответственность\n#похищение\n#наказание\n#законопроект
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