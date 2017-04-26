Депутаты Ингушетии предложили лишать свободы похитителей невест

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму во второй раз.

Москва. Депутаты Народного собрания Ингушетии внесли в Госдуму России законопроект, который предусматривает лишение свободы или принудительные работы для похитителей невест. В обоих случаях предусматривается срок до трех лет, сообщает «РБК».

Данный законопроект вносится уже во второй раз. В первом случае предложение не нашло поддержки в парламенте.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что похищение человека с целью вступления в брак попадает под состав статьи 126 Уголовного Кодекса России (похищение человека), но в большинстве случаев виновные избегают уголовной ответственности на основании примечания к этой статье. Оно предполагает освобождение от уголовной ответственности в том случае, если в действиях лица, добровольно освободившего похищенного, нет иного состава преступления.

Член комитета Думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов отметил: «Если коллеги с Кавказа утверждают, что кражи невест – это довольно частые случаи, то, возможно, подобный закон и необходимо принять. В таком случае важен не сам срок, а необходимость криминализировать это деяние. Это пережиток, который противоречит Конституции».