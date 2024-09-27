Предприниматель Удмуртии проведёт 1,5 года в колонии за то, что на его сотрудника упало дерево

Можга. Удмуртия. В Можгинском районе осудили 40-летнего местного предпринимателя, по вине которого во время работы погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 2 апреля 2024 года мужчина не обеспечил безопасные условия труда бригаде, которая по договору занималась валкой деревьев в лесном массиве Горнякского лесничества. Из-за этого на одного из рабочих — 57-летнего местного жителя, упал ствол дерева. От полученных травм он скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Суд приговорил обвиняемого к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.