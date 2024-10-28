Укравший ограждение скотомогильника мужчина задержан в Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. Полицейские в Якшур-Бодье задержали подозреваемого в краже металлических ограждений со скотомогильника. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртии.

Задержан 34-летний житель района. Сотрудники установили, что мужчина в сентябре 2024 года на своём автомобиле приехал ночью на территорию скотомогильника, чтобы выкрасть трубы. Он планировал использовать их в своём хозяйстве.

В настоящее время трубы изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).