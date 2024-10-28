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Укравший ограждение скотомогильника мужчина задержан в Удмуртии

11:32, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Укравший ограждение скотомогильника мужчина задержан в Удмуртии
11:32, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
112
0
#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#кража\n#наказание
Источник фото: пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртии
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Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Якшур-Бодья. Удмуртия. Полицейские в Якшур-Бодье задержали подозреваемого в краже металлических ограждений со скотомогильника. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртии.

Задержан 34-летний житель района. Сотрудники установили, что мужчина в сентябре 2024 года на своём автомобиле приехал ночью на территорию скотомогильника, чтобы выкрасть трубы. Он планировал использовать их в своём хозяйстве.

В настоящее время трубы изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

11:32, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
112
0
#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#кража\n#наказание