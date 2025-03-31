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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За аварию с двумя погибшими жительница Алнашей проведёт три года в колонии

16:27, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За аварию с двумя погибшими жительница Алнашей проведёт три года в колонии
16:27, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#суд\n#наказание
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
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Но наказание начнёт действовать после того, как её ребёнку исполнится 14 лет.

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии осудили жительницу Алнашей за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Установлено, что 30-летняя женщина ехала на автомобиле «Фольксваген Поло» со скоростью 90-100 км/ч и не соблюдала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Во время поездки она врезалась в «Датсун», который от удара выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом. 

В результате аварии женщина-водитель машины «Датсун» и её пассажирка скончались на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

В суде жительница Алнашей признала свою вину и принесла публичные извинения потерпевшим. Можгинский районный суд приговорил обвиняемую к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Также женщину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. 

Наказание отсрочили до того момента, пока ребёнку подсудимой не исполнится 14 лет. 

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16:27, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Можга\n#Удмуртия\n#авария\n#суд\n#наказание