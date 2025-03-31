Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии осудили жительницу Алнашей за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 30-летняя женщина ехала на автомобиле «Фольксваген Поло» со скоростью 90-100 км/ч и не соблюдала безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта. Во время поездки она врезалась в «Датсун», который от удара выехал на встречку и столкнулся с КАМАЗом.

В результате аварии женщина-водитель машины «Датсун» и её пассажирка скончались на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

В суде жительница Алнашей признала свою вину и принесла публичные извинения потерпевшим. Можгинский районный суд приговорил обвиняемую к трём годам лишения свободы в колонии-поселении. Также женщину на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Наказание отсрочили до того момента, пока ребёнку подсудимой не исполнится 14 лет.