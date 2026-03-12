Работу «офиса» использовали в своих целях иностранные службы.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии семерых местных жителей обвиняют в незаконном использовании сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по УР.
Напомним, ранее сообщалось о поимке шестерых фигурантов.
Как сообщает Следком, расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемые разной возрастной категории: от 17 до 28 лет.
По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026 года фигуранты, действуя в составе организованной группы на территории Ижевска, поддерживали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан РФ с целью хищения их денег.
Для этого были арендованы шесть квартир в разных районах города, где разместили оборудование, создав распределяющий «колл-центр».
Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями СК во взаимодействии с региональным управлением УФСБ по Удмуртии.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по УР, данные сим-боксы использовались иностранными колл-центрами для совершения мошеннических действий в отношении граждан России.
