Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Молодых жителей Ижевска обвинили в создании подпольного «колл-центра» для массовых телефонных атак на граждан

15:30, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодых жителей Ижевска обвинили в создании подпольного «колл-центра» для массовых телефонных атак на граждан
15:30, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Ижевск\n#телефонные мошенники\n#IT-технологии
Источник фото: ИИ
143
0

Работу «офиса» использовали в своих целях иностранные службы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии семерых местных жителей обвиняют в незаконном использовании сим-боксов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по УР.

Напомним, ранее сообщалось о поимке шестерых фигурантов.

Как сообщает Следком, расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемые разной возрастной категории: от 17 до 28 лет.

По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026 года фигуранты, действуя в составе организованной группы на территории Ижевска, поддерживали работу абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов) для массовых телефонных атак на граждан РФ с целью хищения их денег.

Для этого были арендованы шесть квартир в разных районах города, где разместили оборудование, создав распределяющий «колл-центр». 

Противоправная деятельность фигурантов пресечена следователями СК во взаимодействии с региональным управлением УФСБ по Удмуртии.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по УР, данные сим-боксы использовались иностранными колл-центрами для совершения мошеннических действий в отношении граждан России.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:30, 12 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
143
0
#Ижевск\n#телефонные мошенники\n#IT-технологии