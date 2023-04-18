Третьеклассники из Новосибирска устроили забастовку в поддержку педагога

Новосибирск. Новосибирская область. Ученики 3 класса гимназии №10 Новосибирска отказались выходить на учебу из-за травли учителя. 24 школьника не являлись на занятия 17 и 18 апреля, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Ngs.ru.

По данным издания, на такой поступок детей побудило поведение мамы одной из соучениц, бизнес-вумен, которая пытается добиться увольнения классной руководительницы. Женщина уже полтора года пишет жалобы на педагога и пытающихся поддержать ее сотрудников школы. Школьники в ответ заявили, что не желают учиться в одном классе с ее дочерью. О забастовке ученики предупредили коллективным письмом, направленным руководству школы и органам образования города и региона. В конфликт вмешались и родители гимназистов, пригрозившие устроить митинг.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала обсудить сложившуюся в школе ситуацию с представителями правоохранительных органов.