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Третьеклассники из Новосибирска устроили забастовку в поддержку педагога

16:04, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Третьеклассники из Новосибирска устроили забастовку в поддержку педагога
16:04, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
103
0
#Новосибирск\n#образование\n#школа\n#дети\n#родители\n#учителя\n#конфликт\n#скандал\n#забастовка
Фото: pxhere.com
103
0

Дети не вышли на учебу, а их родители пригрозили митингом.

Новосибирск. Новосибирская область. Ученики 3 класса гимназии №10 Новосибирска отказались выходить на учебу из-за травли учителя. 24 школьника не являлись на занятия 17 и 18 апреля, пишет Лента.ру со ссылкой на портал Ngs.ru.

По данным издания, на такой поступок детей побудило поведение мамы одной из соучениц, бизнес-вумен, которая пытается добиться увольнения классной руководительницы. Женщина уже полтора года пишет жалобы на педагога и пытающихся поддержать ее сотрудников школы. Школьники в ответ заявили, что не желают учиться в одном классе с ее дочерью. О забастовке ученики предупредили коллективным письмом, направленным руководству школы и органам образования города и региона. В конфликт вмешались и родители гимназистов, пригрозившие устроить митинг. 

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко пообещала обсудить сложившуюся в школе ситуацию с представителями правоохранительных органов.

16:04, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
103
0
#Новосибирск\n#образование\n#школа\n#дети\n#родители\n#учителя\n#конфликт\n#скандал\n#забастовка