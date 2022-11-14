В Гидрометцентре России предупредили о первых морозах на Урале

Москва. В некоторые регионы России на этой неделе придут по-настоящему зимние холода. Об этом рассказал научный руководитель федерального Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

В частности, температура воздуха резко упадет на Урале. 15 и 16 ноября, в Челябинской, Курганской, Свердловской областях ударят морозы до 19-22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах столбики термометров опустятся до минус 29-30 градусов.

Примерно такая же погода установится с 15 ноября в Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми. Здесь похолодает до 25-29 градусов ниже ноля.

На севере Красноярского похолодает до 30-35 градусов, а на полуострове Таймыр ожидаются морозы до минус 45 градусов.

16 ноября, по словам Романа Вильфанда, зима придет и в Москву. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, днем столбики термометров будут держаться на уровне -5. Такая погода продержится минимум до конца недели, пообещал синоптик.