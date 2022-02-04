В Дептрансе Москвы прокомментировали перевозку альпаки в метро

Москва. В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы напомнили, что провозить в метро крупных животных, тем более без переноски или клетки, запрещено. Причиной послужил инцидент с транспортировкой южноамериканской альпаки, пишет «Интерфакс».

Видео с путешествием экзотического зверя по вагону подземки и реакцией пассажиров (они были удивлены и обрадованы неожиданному «попутчику») набирает популярность в соцсетях. Установлено, что пушистое животное побывало в Московском метрополитене 3 февраля. Владелец уговорил сотрудницу охраны пропустить альпаку на станцию.

«Мы тоже очень любим животных, но провозить таких зверей в метро ни в коем случае нельзя — если бы что-то пошло не так, альпака могла не только пострадать сама, но и нанести вред другим пассажирам или остановить движение поездов. Пожалуйста, пожалейте животных, ведь им может быть страшно», — заявили в пресс-службе Дептранса.

Отметим, судя по кадрам, на альпаке не было даже ошейника.