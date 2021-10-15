Испытания двигателей «Союза» на время дезориентировали МКС в пространстве

В итоге нормальная работа станции была восстановлена.



Москва. Тестирование двигателей корабля «Союз» привело к потере ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве. Инцидент произошел 15 октября, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Причиной послужили неполадки при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». 17 октября на нем планируется вернуть на Землю космонавта Олега Новицкого и киногруппу в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Как сообщили в Центре управления полетами, через некоторое время ориентация станции была восстановлена. Опасности для экипажа произошедшее не представляло, добавили в Роскосмосе.

Напомним, на орбиту киногруппа отправилась 5 октября с целью проведения первых в мире съемок художественного фильма в космосе. Рабочее название картины – «Вызов». Стыковка корабля с МКС в автоматическом режиме не удалась, Новицкому пришлось провести ее в ручном режиме.