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Испытания двигателей «Союза» на время дезориентировали МКС в пространстве

17:41, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
Испытания двигателей «Союза» на время дезориентировали МКС в пространстве
17:41, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#испытание\n#кино\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос
Фото: pixabay.com
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В итоге нормальная работа станции была восстановлена.

Москва. Тестирование двигателей корабля «Союз» привело к потере ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве. Инцидент произошел 15 октября, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Причиной послужили неполадки при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18». 17 октября на нем планируется вернуть на Землю космонавта Олега Новицкого и киногруппу в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

Как сообщили в Центре управления полетами, через некоторое время ориентация станции была восстановлена. Опасности для экипажа произошедшее не представляло, добавили в Роскосмосе.

Напомним, на орбиту киногруппа отправилась 5 октября с целью проведения первых в мире съемок художественного фильма в космосе. Рабочее название картины – «Вызов». Стыковка корабля с МКС в автоматическом режиме не удалась, Новицкому пришлось провести ее в ручном режиме.

17:41, 15 октября, 2021
Евгений Кандаков
15
0
#испытание\n#кино\n#Роскосмос\n#МКС\n#космос
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