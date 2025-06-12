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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Флаг Ижевска с автографами космонавтов привезли в столицу Удмуртии

17:41, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Флаг Ижевска с автографами космонавтов привезли в столицу Удмуртии
17:41, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#космос\n#День города\n#Ижевск
Источник фото: vk.com («Радио Адам 104.5 | Ижевск»)
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Лётчики поздравили ижевчан с Днём города.

Ижевск. Удмуртия. Флаг Ижевска с автографами космонавтов привезли в столицу Удмуртии. Фотографию опубликовали в группе «Радио Адам 104.5 | Ижевск» (12+) в соцсети «ВКонтакте»

Подписанный флаг держали в руках Герои России и лётчики-космонавты Олег Артемьев и Андрей Федяев. 

Напомним, ранее видеопоздравление с праздником для жителей Удмуртии записали космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции. 

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17:41, 12 июня, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
45
0
#космос\n#День города\n#Ижевск