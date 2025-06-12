Ижевск. Удмуртия. Флаг Ижевска с автографами космонавтов привезли в столицу Удмуртии. Фотографию опубликовали в группе «Радио Адам 104.5 | Ижевск» (12+) в соцсети «ВКонтакте»

Подписанный флаг держали в руках Герои России и лётчики-космонавты Олег Артемьев и Андрей Федяев.

Напомним, ранее видеопоздравление с праздником для жителей Удмуртии записали космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции.