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В России могут отказаться от разрешений на временное проживание

12:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
В России могут отказаться от разрешений на временное проживание
12:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
230
0
#законы\n#МВД\n#полиция\n#граница\n#мигранты
Фото: pixabay.com
230
0

Этот документ предназначен для мигрантов, прибывающих в страну на короткий срок.

Москва. Упразднить разрешения на временное проживание (РВП) в России для мигрантов намерено МВД. Соответствующий документ уже разработали в полиции, сообщает Рен ТВ.

Взамен РВП ведомство планирует ввести сделать 3 миграционных режима пребывания в России.

Первый из них – краткосрочный, он позволит находиться в стране не более 90 дней в течение года. Более 90 дней без получения разрешения на постоянное проживание можно будет по долгосрочному режиму. Для тех, кому требуется находиться в России дольше, вводится режим постоянного проживания (бессрочный).

Кроме того, для борьбы с недобросовестными организациями и лицами, приглашающими мигрантов, в полиции предлагают создать соответствующий реестр.

12:02, 09 июля, 2021
Евгений Кандаков
230
0
#законы\n#МВД\n#полиция\n#граница\n#мигранты