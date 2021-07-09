В России могут отказаться от разрешений на временное проживание

Этот документ предназначен для мигрантов, прибывающих в страну на короткий срок.



Москва. Упразднить разрешения на временное проживание (РВП) в России для мигрантов намерено МВД. Соответствующий документ уже разработали в полиции, сообщает Рен ТВ.

Взамен РВП ведомство планирует ввести сделать 3 миграционных режима пребывания в России.

Первый из них – краткосрочный, он позволит находиться в стране не более 90 дней в течение года. Более 90 дней без получения разрешения на постоянное проживание можно будет по долгосрочному режиму. Для тех, кому требуется находиться в России дольше, вводится режим постоянного проживания (бессрочный).

Кроме того, для борьбы с недобросовестными организациями и лицами, приглашающими мигрантов, в полиции предлагают создать соответствующий реестр.