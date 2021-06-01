Ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией продлили до 21 июня

В то же время восстановлены полеты в Лондон.



Москва. Авиасообщение с Турцией и Танзанией будет ограничено до 21 июня. Решение о продлении карантинных мер принято на заседании оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провела 31 мая вице-премьер Татьяна Голикова.

В то же время в связи с улучшением эпидобстановки в Великобритании со 2 июня возобновиться регулярное авиасообщение между Москвой и Лондоном: самолеты будут летать трижды в неделю, сообщили в оперштабе.

Также в расписание российских авиакомпаний с 10 июня вернут от 1 до 2 рейсов в Австрию, Венгрию, Люксембург, Хорватию, Ливан, Марокко и Маврикий. В Албанию с 10 июня будет отправляться 1 чартер в неделю.

С этого же дня будет увеличено на 1 в неделю количество авиарейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан. До 7 лайнеров в неделю будет летать в столицы Египта и Сербии. Также в расписании аэропортов появятся рейсы по маршруту Москва - Мюнхен.

Напомним, авиасообщение с Турцией было приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за вспышки COVID-19. Выполнялось лишь 2 рейса в неделю между Москвой и Стамбулом. На тот же срок были закрыты полеты в Танзанию.

В Великобританию самолеты не летали с 22 декабря 2020 года из-за опасений по поводу повышенной заразности британского штамма коронавируса. В дальнейшем российские власти неоднократно продлевали запрет на авиарейсы в Лондон.