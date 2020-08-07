Собаки-хаски оценили массажер-антистресс для головы

Ролик собрал более 28 тыс. лайков и более 1,6 тыс. репостов.
Кто сказал, что массажу радуются только люди? Эти хаски тоже не прочь расслабить мышцы и нервы. Хозяйка собак решила устроить своим питомцам релакс. Те вполне довольны — собакам можно только позавидовать, что и делают комментаторы видео:
— как им кайфово… Круто;
— ваще хорошо им;
— и мне, и мне;
— китайское изобретение для щенячьего восторга.
Ролик собрал более 28 тыс. лайков и более 1,6 тыс. репостов.
ЕЗДОВЫЕ ХАСКИ on TikTok
ЕЗДОВЫЕ ХАСКИ (@alaska_stars) has created a short video on TikTok with music Кайфули. КАЙФУЛИ#рек#хаски#спорт#собаки#животные#лучшийдруг