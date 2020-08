Собаки-хаски оценили массажер-антистресс для головы

Кто сказал, что массажу радуются только люди? Эти хаски тоже не прочь расслабить мышцы и нервы. Хозяйка собак решила устроить своим питомцам релакс. Те вполне довольны — собакам можно только позавидовать, что и делают комментаторы видео:



— как им кайфово… Круто;



— ваще хорошо им;



— и мне, и мне;



— китайское изобретение для щенячьего восторга.



Ролик собрал более 28 тыс. лайков и более 1,6 тыс. репостов.

