Режиссер Джеймс Кэмерон: охотящийся кот-киборг стал звездой соцсети

Не железный — зато пушистый — кот-киборг выбрался на миссию по добыче птички. Его сопровождает саундтрек из «Терминатора». Чтобы быть незамеченным, агент опустил свой корпус и быстро перебирает короткими лапками. Миссия, к сожалению, провалилась, но комментаторы все равно умиляются вислоухому:

— оперский кот;



— ни одна птичка не пострадала;



— Барсик-убийца.



Видео уже набрало более 350 тыс. лайков, более 9 тыс. репостов и больше 1000 комментариев.

LimiXed (@limixed) has created a short video on TikTok with music оригинальный звук. #catsoftiktok #киборгубийца #birds_lover #hunter