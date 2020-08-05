Режиссер Джеймс Кэмерон: охотящийся кот-киборг стал звездой соцсети

Пушистый провалил миссию.
Не железный — зато пушистый — кот-киборг выбрался на миссию по добыче птички. Его сопровождает саундтрек из «Терминатора». Чтобы быть незамеченным, агент опустил свой корпус и быстро перебирает короткими лапками. Миссия, к сожалению, провалилась, но комментаторы все равно умиляются вислоухому:
— оперский кот;
— ни одна птичка не пострадала;
— Барсик-убийца.
Видео уже набрало более 350 тыс. лайков, более 9 тыс. репостов и больше 1000 комментариев.
LimiXed on TikTok
LimiXed (@limixed) has created a short video on TikTok with music оригинальный звук. #catsoftiktok #киборгубийца #birds_lover #hunter