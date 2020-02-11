Собака загнала на дерево дальневосточного леопарда в Приморье

Редкие кадры попали на видео.



Кроуновка. Приморский край. Молодой дальневосточный леопард нашел спасение от собаки на дереве. Случай произошел в окрестностях села Кроуновка (Уссурийский район Приморского края), сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Житель Приморья Иван Щербатюк пошел на рыбалку со своим псом по кличке Град. Животное убежало в лес и вскоре подняло громкий лай. Рыбак пошел на звуки и увидел, что его собака загнала на дерево молодого леопарда.

Подойти ближе и оттащить пса мужчина не решился, и ушел домой один. Собака вернулась через несколько часов.

Как отметил замдиректора по науке нацпарка «Земля леопарда» Юрий Дарман, появление редкого ранее животного в окрестностях Уссурийска доказывает, что вид расширяет свой ареал. Отметим, расстояние от Кроуновки до столицы края по прямой составляет всего 24 километра.