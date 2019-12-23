Кот Мостик оценил качество работы строителей железнодорожного Крымского моста

В преддверии открытия объекта живой талисман стройки прогулялся по путям.

Керчь. Республика Крым. Знаменитый кот Мостик, объявленный живым талисманом Крымского моста, «проинспектировал» готовность железнодорожной части объекта к открытию. Сюжет об этом показал телеканал РенТВ.

Немного смущенный важностью доверенной миссии, кот прошел по рельсам и шпалам. Судя по поведению главы «Котмостнадзора», качество выполненных работ его устроило.

Мостика подобрали в 2015 году котенком охранники объекта. Они обогрели и накормили малыша, дали ему имя и оставили жить в бытовке. Вскоре кота стали показывать журналистам, называя живым символом стройки. У животного появились аккаунты в соцсетях и целая армия поклонников.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста сдали в мае 2018 года. Торжественное открытие железнодорожной части состоится в понедельник, 23 декабря. Участие в церемонии примет президент России Владимир Путин. А первый поезд проедет по мосту 25 декабря. Он доставит в Севастополь пассажиров из Санкт-Петербурга. Продажу билетов на поезда в Крым начали еще в ноябре.