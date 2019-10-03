Сбербанк сообщил об утечке персональных данных клиентов

В регуляторе началась служебная проверка.
Москва. Сбербанк России сообщил об утечке персональных данных как минимум 200 клиентов. Об этом пишет RT.
«Вечером, 2 октября, Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.
Основной версией инцидента рассматриваются умышленные действия одного из сотрудников. В банке заверяют, что попасть в базу извне – невозможно, так как она изолирована от сети.
«Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», - заключили в финансовой организации.