Сбербанк сообщил об утечке персональных данных клиентов

В регуляторе началась служебная проверка.

Москва. Сбербанк России сообщил об утечке персональных данных как минимум 200 клиентов. Об этом пишет RT.

«Вечером, 2 октября, Сбербанку стало известно о возможной утечке учётных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка», — говорится в пресс-релизе.

Основной версией инцидента рассматриваются умышленные действия одного из сотрудников. В банке заверяют, что попасть в базу извне – невозможно, так как она изолирована от сети.

«Похищенная информация в любом случае никак не угрожает сохранности средств клиентов», - заключили в финансовой организации.