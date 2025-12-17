Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне «Южный посёлок» в Сарапуле жители пожаловались на закрытие банковского отделения. Сообщение разместили в комментариях под прямым эфиром в соцсетях главы города Виктора Шестакова.

«На Южном посёлке закрылся Сбербанк, ближайший в районе «Элеконд», очень неудобно особенно пожилым людям. Терминалов тоже нет, чтоб выполнить различные операции, оплатить, снять или положить деньги», — сообщила Анна Решетникова.

Как ей ответил официальный аккаунт администрации Сарапула, на протяжении последнего времени в офисе, расположенном на ул. Электрозаводской, 1 наблюдается устойчивое снижение потока клиентов и рост спроса использования клиентами удалённых каналов обслуживания.

«Исходя из анализа всех факторов, Сбербанком было принято решение о закрытии вышеуказанного офиса. Ближайшим от него является офис по адресу: ул. 20 лет Победы, 1а, кроме того, обслуживание возможно в других близлежащих отделениях, расположенных по адресам: ул. Ленина, 1, ул. Азина, 33. Также работает банкомат в магазине «Магнит Косметик» по ул. Фурманова, д. 12», — подсказали в горадминистрации.

Напомним, ранее жители села Русский Пыча жаловались, что после закрытия почты не могут оплачивать ЖКУ своевременно. Им ответили, что можно осваивать онлайн-платежи.