В России может появиться новая памятная дата

Госдума рассмотрит предложение об установлении 17 июля Дня памяти императора Николая II.



Москва. В России может появиться День памяти последнего российского императора Николая II. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Росбалт.

Также депутаты обсудят инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ежегодном прослушивании перед пленарным заседанием 17 июля гимна «Боже, царя храни!».

Напомним, к 100-летию со дня кончины царской семьи в Екатеринбурге восстановили «расстрельную комнату» Ипатьевского дома.