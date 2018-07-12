Комнату Ипатьевского дома воссоздали по фотографиям.

Екатеринбург. В Екатеринбурге восстановили место расстрела царской семьи Романовых. Комнату подвала Ипатьевского дома воссоздали по фотографиям, сообщает пресс-служба общества «Уральские выставки».

Экспозиция представлена на международной православной выставке-форуме «От покаяния к воскресению России». Православный проект посвящен 100-летию со дня расстрела императора Николая II и его семьи.

На выставке также можно увидеть ордена, монеты, банкноты, книги семьи Романовых, копию постановления о расстреле, копию приказа о сносе дома Ипатьевых и другое.