Во Владивостоке собака взяла на воспитание котенка леопарда

У мамы малыша пропал материнский инстинкт.

Владивосток. Приморье. Во Владивостоке спаниель Шери взяла на воспитание котенка леопарда. У мамы малыша – Алёны, пропал материнский инстинкт, сообщает приморский зоопарк «Садгород».

«Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей», - отмечают в учреждении.

Сейчас леопарду всего месяц. Как раз за день до его появления на свет Шери родила 6 щенков.