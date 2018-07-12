Во Владивостоке собака взяла на воспитание котенка леопарда

У мамы малыша пропал материнский инстинкт.
Владивосток. Приморье. Во Владивостоке спаниель Шери взяла на воспитание котенка леопарда. У мамы малыша – Алёны, пропал материнский инстинкт, сообщает приморский зоопарк «Садгород».
«Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей», - отмечают в учреждении.
Сейчас леопарду всего месяц. Как раз за день до его появления на свет Шери родила 6 щенков.
Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды снова порадовали нас малышкой! И сегодня, когда ей исполнился месяц, мы решили рассказать Вам эту интересную историю. Леопардика выкармливает Собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает). И тут неравнодушные люди пришли нам на помощь. За день до рождения леопарда, родила Собака-спаниель 6 щенков. Она-то и спасла малышку (имя ещё ей не придумали). Сейчас Шери с приемной дочкой живут вместе. Мы будем периодически радовать Вас их милыми фото и видео. Мы решили , что один из щенков Шери останется с нами (Девочка, которая была самой маленькой и почти все время проводила с Леопардом) СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ Ежедневно с 10:00 до 19:00 www.zoopark-vl.ru Владивосток, Воровского 24 "Б" +7(423) 270-33-16 #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official
2,182 Likes, 36 Comments - ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) on Instagram: "Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды..."