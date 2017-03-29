Жители Москвы в апреле увидят редкую комету

Комета Туттля-Джакобини-Кресака пролетит мимо Земли в шестой раз.

Москва. Редкая комета Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле 1 апреля. Жители Москвы смогут увидеть ее в телескопы, а при ясной погоде – в бинокли, сообщает телеканал «МИР».

Пресс-служба Московского планетария отмечает: «1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле, и это не астрономическая шутка! Расстояние до нашей планеты составит всего 21 млн 231 тыс. 152 км».

Она пролетит мимо Земли в 6 раз. Период ее обращения по орбите – 5,42 года. Комета находится в поле тяготения Юпитера, поэтому не может далеко отлететь от Солнца. 13 апреля комета Туттля-Джакобини-Кресака станет наиболее яркой, так как расстояние от Солнца будет кратчайшим.

30 марта комета перейдет в созвездие «Дракона». Любители астрономии увидят ее ночью в околозенитной части неба.

Комету Туттля-Джакобини-Кресака открыли трое ученых в разное время. Первооткрывателем является астролог Хорос Туттль. Он открыл ее в 1858 году. Мишель Джакобини и Любор Кресак переоткрыли ее в 1907 и 1951 годах соответственно.