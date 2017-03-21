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      В России начались продажи лимитированной версии внедорожника Forester Limited от «Субару»

      09:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      09:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      161
      0
      #Россия\n#автомобиль
      Фото: google.ru
      161
      0

      На авторынках появилась специальная спортивная версия кроссовера от японского производителя.

      Россия. Японский производитель «Субару» представил на российском авторынке новейшую модель Forester Limited. Как отмечает «Царьград», под капот кроссовера поставили 2-литровый бензиновый двигатель. Турбированный «движок» идет в сочетании с бесступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом.

      Автомобиль оснащен легкосплавными дисками на 18 дюймов, педалями с алюминиевыми накладками, хромированной окантовкой передних противотупанников, спортивным передним бампером.

      Модель Forester Limited имеет подогревающееся рулевое колесо, систему адаптивных поворотных фар, светодиодные фары ближнего и дальнего света и кожаный салон с подогревом сидений.

      Стоимость нового кроссовер Forester S Limited от 2 009 900 рублей.

      09:15, 21 марта, 2017
      Дарья Саушина
      161
      0
      #Россия\n#автомобиль
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