В России начались продажи лимитированной версии внедорожника Forester Limited от «Субару»

На авторынках появилась специальная спортивная версия кроссовера от японского производителя.

Россия. Японский производитель «Субару» представил на российском авторынке новейшую модель Forester Limited. Как отмечает «Царьград», под капот кроссовера поставили 2-литровый бензиновый двигатель. Турбированный «движок» идет в сочетании с бесступенчатой трансмиссией и постоянным полным приводом.

Автомобиль оснащен легкосплавными дисками на 18 дюймов, педалями с алюминиевыми накладками, хромированной окантовкой передних противотупанников, спортивным передним бампером.

Модель Forester Limited имеет подогревающееся рулевое колесо, систему адаптивных поворотных фар, светодиодные фары ближнего и дальнего света и кожаный салон с подогревом сидений.

Стоимость нового кроссовер Forester S Limited от 2 009 900 рублей.