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ВЦИОМ: 60% россиян сохранили прежний уровень доходов

16:31, 30 апреля, 2020
Евгений Кандаков
ВЦИОМ: 60% россиян сохранили прежний уровень доходов
16:31, 30 апреля, 2020
Евгений Кандаков
142
0
#зарплата\n#работа\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#социологические исследования\n#финансы и деньги
Фото: pixabay.com
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На значительное снижение чаще жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Москва. Больше половины россиян остались с прежним уровнем доходов после объявления нерабочих дней с сохранением зарплаты. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам исследования.

Главной целью работы социологов было установить, знают ли граждане о ситуации с государственной поддержкой бизнеса и населения в связи с эпидемией коронавируса.

Выяснилось, в частности, что у 60% россиян доходы не изменились. Незначительное снижение отметили 15% опрошенных, 19% обеднели. При этом на значительное снижение дохода чаще жаловались жители Москвы и Санкт-Петербурга - 29%.

О мерах поддержки сотрудников со стороны работодателей в связи с эпидемией коронавируса знает большинство работающих россиян. О том, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля работодатели должны были сохранить заработную плату персонала, были проинформированы 84% респондентов, а хотя бы что-то слышал об этом каждый десятый.

При этом лишь две трети (68%) отметили, что работодатель полностью выполнил данное условие. Частично зарплату сохранили 9% россиян, 5% столкнулись с потерей заработка. Затруднились ответить 14%.

Несколько меньшее количество россиян продолжило получать полную зарплату во время нерабочего месяца с 6 по 30 апреля (64%), каждый десятый получал свои деньги частично, оказались без зарплаты те же 5% опрошенных.

О возможности перевода на удаленную работу знает 86% граждан, хотя бы что-то слышал об этом каждый десятый. 54% опрошенных перешли на удаленку полностью, 16% - частично.

Добавим, по данным исследования было установлено, что работают сейчас 58% жителей страны, большинство из них по трудовым договорам (43%). 3% россиян являются индивидуальными предпринимателями, столько же трудятся неофициально без договоров.

15% населения заняты в промышленности, 14% - в общепите и гостиничном бизнесе. 13% работают в сфере образования, каждый десятый – строитель, в здравоохранении, физической культуре и соцобеспечении трудятся 9% граждан.

Не работают 42% опрошенных. Как правило, это женщины (49%), молодежь студенческого возраста (54%), а также пенсионеры (81%).

16:31, 30 апреля, 2020
Евгений Кандаков
142
0
#зарплата\n#работа\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#социологические исследования\n#финансы и деньги

 

 

 


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